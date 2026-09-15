Noi detalii din dosarul schemei de facilitare a eliberării actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Interceptările făcute de anchetatori scot la iveală discuții despre sume de bani care ar fi fost cerute pentru rezolvarea problemelor, în timp ce prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 23 de milioane de lei. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție

„- Se poate rezolva, dar aici vorbim de la o sută în sus (100.000 de lei). Mai vedem, acum încă până la capăt și...

- Da, am înțeles. Hai să lăsăm toate astea, fără complicații.

- Bine!

- Spune-mi cât trebuie și...

- Da, atunci mâine mă duc acolo și le dau”, sunt câteva din interceptările publicate de CNA.

Potrivit CNA, pentru a trece cu vederea neregulile și a grăbi procedurile, funcționarii ar fi cerut și primit între 1000 și 5000 de euro pentru fiecare automobil. Până acum, anchetatorii au stabilit că peste 100 de numere de înmatriculare neutre ar fi fost eliberate ilegal.

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Totodată, prin evitarea achitării taxelor de import și a accizelor, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.

Perchezițiile au loc la domiciliile și sediile persoanelor și companiilor vizate, inclusiv la firma care ar fi importat și declarat automobilele, la companiile afiliate și la brokerul vamal implicat în perfectarea actelor. ASP a oferit suport CNA în documentarea cazului.

Angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț, reținuți de CNA

În urma acțiunilor de astăzi, un angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.

CNA și Procuratura Anticorupție continuă ancheta.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.