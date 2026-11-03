O eventuală majorare a tarifului la gazele naturale ar putea fi analizată spre sfârșitul lunii noiembrie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova că decizia va depinde de prețul de achiziție a gazelor și de consumul din perioada următoare.

Potrivit ministrului, gazele naturale au fost cumpărate în noiembrie la un preț de 84-86 de euro/MWh, în creștere față de octombrie, când costul a fost de 76-78 de euro/MWh.

Dorin Junghietu a explicat că prețurile sunt influențate atât de disponibilitatea gazelor, cât și de cererea de pe piață. Unele state europene încă își completează rezervele pentru iarnă, în timp ce altele au început deja să consume mai mult gaz odată cu pornirea sezonului de încălzire.

„Probabilitatea necesității de ajustare o vom vedea mai spre sfârșitul lunii. Pentru că depinde mult de consum. Dacă acesta va fi redus și nu vom avea o toamnă foarte rece, presiunea asupra prețului va fi alta”, a declarat ministrul.

Ministrul a mai spus că evoluția prețurilor la gaze depinde și de cotațiile bursiere internaționale, sensibile la evoluțiile geopolitice. În acest context, o eventuală soluționare diplomatică a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea contribui la reducerea presiunii asupra prețurilor.

„Cotațiile reacționează la fiecare schimbare și la fiecare declarație politică. Există speranța unei soluții diplomatice pentru conflictul din Orientul Mijlociu, care ar permite gazului natural lichefiat din Qatar și Emiratele Arabe Unite să ajungă pe piața europeană și să reducă presiunea asupra prețurilor”, a declarat Dorin Junghietu.

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Tariful actual la gazele naturale

În prezent, tariful pentru consumatorii casnici este de 26,14 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Acesta a fost majorat de la 1 octombrie.

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