A început secerișul grâului de toamnă, iar agricultorii spun că recolta din acest an este mai bună decât cea din 2025. În raionul Căușeni, fermierii estimează o producție medie de aproximativ cinci tone de grâu la hectar și spun că vremea din toamnă și primăvară a favorizat dezvoltarea culturilor.

La Căușeni campania de recoltare a cerealelor din prima grupă este în plină desfășurare. Primele sunt strânse de pe câmp orzul, mazărea și grâul, iar agricultorii spun că, în acest an, producția este mai mare decât în sezonul trecut.

La întreprinderea agricolă SRL Obrii din raionul Căușeni sunt cultivate peste 600 de hectare de grâu. Fermierii spun că, deși începutul recoltării a fost întârziat de ploile din ultimele săptămâni, culturile s-au dezvoltat bine datorită precipitațiilor căzute în toamnă și în primăvară.

Nicolae FACHIRA, AGRICULTOR: „Avem de acum două săptămâni, pe noi practic ne încurcă ploile, ei cum ploile că nici ploi nu sunt, dar dacă e ud un milimetru doi noi gata stăm pe loc. Ieri am început recolta la orele unui și până la orele 12 noaptea am lucrat.”

Din cele peste 600 de hectare cultivate cu grâu, aproximativ 150 se află în apropierea satelor Tocuz și Ucrainca. Agricultorul spune că în această zonă culturile au beneficiat de suficientă umiditate.

Nicolae FACHIRA, AGRICULTOR: „Da, anul acesta parcă este. Totuși aici a fost un pic de gheață și ploaia l-a scuturat puțin, dar cred că nu mai puțin 4,5–5, după floarea soarelui, premergător nu poți să spui că poate fi cel mai bine.”

Mecanizatorii spun că lucrează din zori și până în noapte la secerișul grâului, unica lor grijă fiind strânsul la timp al recoltei.

„-Suntem obișnuiți. Eu degrabă am 30 de ani de când cu combinele muncesc.

-Este o bucurie anul acesta că permite timpul, da?

-Și timpul ne permite și roada ne bucură oleacă, față de anii trecuți. E plăcut!”



Potrivit Secției Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Căușeni, în acest an fermierii din raion urmează să recolteze grâu de pe aproximativ 18 mii de hectare însămânțate în toamna anului trecut. Potrivit șefului secției, Pavel Curus, campania de recoltare a grâului a început în urmă cu aproximativ zece zile.