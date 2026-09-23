Deputata PSRM Olga Cebotari cere Ministerului Sănătății să găsească rapid o soluție pentru Spitalul Raional Nisporeni, după ce secția de asistență perinatală și-a suspendat activitatea din cauza lipsei unui medic neonatolog. Parlamentara atrage atenția că femeile însărcinate din raion sunt nevoite, în aceste condiții, să meargă la Ungheni sau Chișinău pentru a naște.

Potrivit acesteia, situația ar putea deveni și mai gravă dacă lipsa specialiștilor se va extinde și la alte domenii medicale.

„Mâine ne putem trezi să nu mai avem pediatru, chirurg sau medic de familie în sate”, a declarat Olga Cebotari.

Deputata vorbește despre lipsa medicilor și efectele asupra familiilor

Parlamentara consideră că situația de la Nisporeni este un semnal al problemelor cu care se confruntă sistemul medical și social din Republica Moldova.

„Ce vedem la Nisporeni e semnul unei degradări generale a sistemului social din Moldova. Tinerii medici pleacă peste hotare, pentru că aici nu li se oferă nici salarii decente, nici perspective. Iar familiile tinere pleacă după ei, pentru că nu văd de ce ar rămâne”, a afirmat deputata.

Olga Cebotari susține că lipsa serviciilor medicale în raioane contribuie și la problemele demografice ale țării.

„Așa se adâncește groapa demografică. Și nicio strategie scrisă frumos pe hârtie nu o va opri, dacă o femeie nu are unde să nască în raionul în care locuiește”, a mai spus parlamentara.

Olga Cebotari cere Ministerului Sănătății o soluție

Deputata a declarat că, în calitate de mamă, înțelege îngrijorările femeilor care urmează să nască.

„Am devenit recent mamă și știu ce înseamnă grija pentru un copil din primele zile. Nicio mamă din Moldova nu ar trebui să se teamă că nu va avea lângă ea un medic calificat”, a menționat Olga Cebotari.

Parlamentara cere Ministerului Sănătății să identifice rapid o soluție pentru Spitalul Raional Nisporeni și să elaboreze un program de atragere a medicilor tineri în spitalele și localitățile din țară.

„Pentru că un stat în care nu ai unde să naști un copil e departe de a deveni european sau măcar de a fi numit un stat dezvoltat”, a conchis deputata PSRM.