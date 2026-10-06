Oficiali din 22 de state s-au reunit la Chișinău pentru a discuta despre securitatea Republicii Moldova și viitorul țării în spațiul euroatlantic. Timp de două zile, Parlamentul găzduiește cel de-al 109-lea Seminar Rose-Roth, organizat în cooperare cu Adunarea Parlamentară a NATO.

În centrul discuțiilor sunt războiul din Ucraina și efectele sale asupra securității regionale, încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova, atacurile cibernetice, dezinformarea, ingerințele externe și riscurile la adresa infrastructurii critice.

În deschiderea evenimentului, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre necesitatea unei cooperări mai strânse între state pentru a face față amenințărilor care nu mai țin cont de frontiere.

Potrivit lui Grosu, o dronă lansată în timpul unui atac asupra Ucrainei poate ajunge pe teritoriul altor state europene, iar un atac cibernetic sau o campanie de manipulare se poate răspândi rapid în întreaga regiune.

Președintele Parlamentului a pledat pentru schimb de informații între state, investiții coordonate în apărare și măsuri mai rapide pentru protejarea infrastructurii critice.

Dronele care ajung în Moldova, motiv de îngrijorare

Președintele Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a subliniat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a schimbat profund mediul de securitate din regiune.

Carp a atras atenția asupra încălcărilor repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și asupra riscurilor generate de efectele războiului dincolo de frontierele Ucrainei.

În acest context, el a evidențiat necesitatea consolidării capacităților naționale de monitorizare, avertizare și răspuns.

NATO, sprijin pentru modernizarea Armatei Naționale

La seminar a vorbit și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a evidențiat sprijinul oferit de NATO pentru modernizarea Armatei Naționale.

Potrivit ministrului, Republica Moldova a beneficiat de expertiză, instruire și sprijin pentru dezvoltarea unor capacități de apărare adaptate noilor realități de securitate, inclusiv prin Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare și Programul Individual al Parteneriatului.

Președintele Adunării Parlamentare a NATO, Marcos Perestrello, a declarat că Republica Moldova se află în prima linie a mai multor provocări de securitate cu care se confruntă și aliații NATO.

El a menționat încălcările spațiului aerian, războiul hibrid, atacurile cibernetice, dezinformarea și tentativele de destabilizare.

A treia oară când Seminarul Rose-Roth este găzduit de Chișinău

Seminarul de la Chișinău este organizat pentru a treia oară în Republica Moldova, după edițiile găzduite de Parlament în 2006 și 2015.

Prima zi a evenimentului este dedicată securității în regiunea Mării Negre pe timp de război și implicațiilor asupra securității regionale și euroatlantice.

Miercuri, participanții vor discuta despre securitatea Republicii Moldova în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, securitatea energetică, reziliență și parteneriatul dintre Republica Moldova și NATO.

Din octombrie 2025, Republica Moldova deține statut de partener pentru securitate cuprinzătoare al Adunării Parlamentare a NATO.