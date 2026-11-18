Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a avut loc miercuri dimineață, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea din România. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova, anunță Institutul Geologie și Seismologie.

Potrivit responsabililor de la IGS, cutremurul s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45,669° latitudine nordică și 26,561° longitudine estică.

Datele inițiale au indicat o adâncime de 107,1 kilometri și o localizare în zona seismică Vrancea-Covasna. Ulterior, informațiile au fost revizuite, iar regiunea epicentrului a fost stabilită în județul Vrancea.

Cutremur puternic în timpul nopții

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea din România. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și a fost resimțit în mai multe regiuni ale României, dar și în Republica Moldova.