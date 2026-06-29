Un bărbat de 28 de ani este cercetat după ce a încercat să introducă în Republica Moldova 50 de semințe presupus a fi de canabis, ascunse în bagajul său. Descoperirea a fost făcută de funcționarii vamali și polițiștii de frontieră în postul vamal Costești.

Potrivit Serviciului Vamal, tânărul călătorea cu un autocar de cursă ocazională din Belgia spre Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, organele de drept au depistat semințele printre bunurile personale ale acestuia.

Audiat de autorități, bărbatul a declarat că a cumpărat semințele în afara țării și intenționa să le aducă în Republica Moldova.

Semințele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizei, pentru a se stabili cu exactitate natura acestora. Între timp, oamenii legii continuă cercetările pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului și pentru aplicarea măsurilor prevăzute de legislație.