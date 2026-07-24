Victimele accidentelor rutiere grave ar putea primi ajutor mai rapid, chiar și atunci când nu mai pot solicita singure intervenția echipajelor de urgență. Parlamentul a aprobat modificările legislative necesare pentru integrarea sistemului european eCall în Serviciul informațional automatizat 112, care va alerta automat operatorii în cazul unui impact puternic și va transmite locația exactă a vehiculului.

Sistemul eCall va fi integrat în platforma Serviciului 112 și va iniția automat un apel de urgență atunci când senzorii de siguranță ai automobilului detectează un accident grav. De asemenea, apelul va putea fi declanșat manual prin apăsarea unui buton special instalat în vehicul.

Pe lângă transmiterea apelului, sistemul va expedia automat către operatorii 112 informații esențiale, precum poziția exactă a mașinii și date tehnice relevante despre incident. Totodată, persoanele aflate în automobil vor putea comunica vocal cu operatorii, dacă starea lor o permite.

Intervenții mai rapide în situații critice

Autoritățile subliniază că noul mecanism este deosebit de util în accidentele în care victimele sunt inconștiente, rănite grav sau nu își pot comunica locația.

„Acest mecanism este deosebit de important în situațiile în care persoanele implicate într-un accident nu pot efectua manual apelul la 112 sau nu pot comunica locația exactă a incidentului”, precizează reprezentanții Serviciului 112.

Datele transmise prin eCall vor fi procesate cu aceeași prioritate ca orice alt apel la numărul unic de urgență, iar informațiile suplimentare vor permite dispecerilor să evalueze mai rapid gravitatea accidentului și să mobilizeze echipajele necesare.

Aliniere la standardele Uniunii Europene

Modificările legislative introduc cadrul juridic necesar pentru funcționarea sistemului eCall în Republica Moldova și asigură interoperabilitatea acestuia cu standardele aplicate în statele Uniunii Europene.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Serviciul 112.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările aduse Legii comunicațiilor electronice. Totodată, începând cu 2030, producătorii și importatorii de autovehicule echipate cu sistemul eCall vor avea obligația de a informa cumpărătorii despre existența și modul de funcționare al acestuia.

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