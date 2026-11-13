Serviciul Fiscal de Stat dezminte informațiile apărute într-un videoclip distribuit masiv pe TikTok, potrivit cărora instituția ar fi pierdut datele despre impozitele achitate de cetățeni în urma atacului cibernetic din octombrie. În material se afirmă că moldovenii ar trebui să-și achite din nou impozitele pentru anul 2026. Reprezentanții Fiscului spun că informațiile sunt false și îndeamnă oamenii să nu se lase induși în eroare.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, incidentul de securitate cibernetică nu a afectat baza de date privind plățile efectuate de contribuabili. Astfel, persoanele care și-au achitat deja impozitele pentru anul 2026 nu trebuie să repete plățile.

Instituția precizează că materialul video este prezentat sub forma unui pamflet, însă informațiile vehiculate pot crea confuzie în rândul cetățenilor. Totodată, videoclipul conține indicii că ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale și nu reflectă situația reală.

Fiscul le amintește contribuabililor că își pot verifica online obligațiile fiscale prin intermediul SIA „Contul curent al contribuabilului”. Acolo pot consulta impozitele calculate, cele achitate, dar și eventualele restanțe.

Informațiile oficiale pot fi verificate pe pagina Serviciului Fiscal de Stat, www.sfs.md, precum și pe conturile instituției de pe rețelele de socializare.