Mesajele, cu subiectul „Transmiterea regulilor actualizate privind verificarea dărilor de seamă fiscale”, sunt expediate de la adresa no-reply@sfc.md, care nu aparține SFS. Instituția precizează că nu a transmis aceste notificări, iar documentele anexate nu sunt oficiale și pot conține elemente menite să compromită dispozitivele sau să obțină date personale.

Nu accesați linkuri suspecte

Contribuabilii sunt îndemnați să nu deschidă fișierele anexate, să nu acceseze linkurile suspecte și să nu furnizeze parole sau alte date personale. Totodată, mesajele nu trebuie retransmise, iar eventualele tentative de fraudă trebuie raportate organelor de drept și Serviciului Fiscal de Stat.

SFS recomandă verificarea informațiilor exclusiv prin intermediul canalelor oficiale ale instituției, inclusiv pagina web www.sfs.md.