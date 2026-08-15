Deși cadrul legal pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor există de patru ani, doar patru bone și aproximativ 30 de creșe familiale activează legal în Republica Moldova. Reprezentanții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare spun că procedurile sunt prea complicate și cer simplificarea procesului, extinderea formelor juridice prin care poate fi prestată această activitate și acordarea unor beneficii sociale mai generoase. În prezent, cei care activează în baza patentei beneficiază doar de pensia minimă și ajutorul de deces. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că pregătește modificări legislative și că un grup de lucru va analiza propunerile în perioada următoare.

Acasă la Irina Catană, fiecare după-amiază începe cu joacă, activități și voie bună. Profesoară de meserie, ea a deschis în 2023 un serviciu familial de îngrijire a copiilor și spune că sprijinul oferit printr-un grant a ajutat-o să pornească.

Irina CATANĂ, PROFESOARĂ LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE: „Inițial era nevoie de un spațiu și mobilier, ca să fie echipat. Partea juridică am fost coordonați de un jurist, care ne-a explicat cum obținem patenta. Am făcut și cursuri de bonă, unde am fost instruiți cum să lucrăm cu copii, cum să acordăm primul ajutor.”

Pentru a-și legaliza activitatea, Irina a fost nevoită să obțină mai multe acte și certificate, de la cazier și avize medicale până la verificări ale condițiilor din locuință.

Irina CATANĂ, PROFESOARĂ LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE: „A fost un specialist care a făcut măsurări în privința calității apei, lumină. Orice măsură a fost pentru beneficiul copiilor.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „De mai bine de un an acest centru de îngrijire de tip familial s-a transformat într-un centru educațional. În prezent aici vin în jur de 15 copii cu vârste cuprinse între un an și trei ani și jumătate. În funcție de categoria lor de vârstă sunt alese activitățile educaționale și interactive de care au parte în fiecare amiază.”

„Facem activitate, dormim, ne jucăm, ieșim afară. Dansăm, facem înviorare.”

Povestea Irinei este însă mai degrabă o excepție, Pentru că a reușit să-și legalizeze activitatea și să o dezvolte. Totuși, din anul 2022, de când autoritățile și-au propus să creeze un cadru legal și să implimenteze serviciile alternative de îngrijire a copiilor, doar patru bone și mai puțin de 30 de servicii familiale și-au legalizat activitatea.

Aliona CREȚU, ȘEFA DIRECȚIEI POLITICI DEMOGRAFICE, MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Pentru unele persoane legalizarea este costisitoare, per total dacă luăm toate procesele. Ar mai fi și motivul că pur și simplu nu vor să achite toate contribuțiile.”

Reprezentanții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care au lucrat la legea privind aceste servicii spun că cele mai mari bariere sunt contribuțiile sociale și medicale, birocrația și lipsa unor forme juridice mai flexibile.

Gheorghina DRUMEA, CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE:„Sistemul e construit așa că asigurarea, contribuția în sumă fixă, care e la moment de aproape 23 de mii pe an, este o sumă enormă. Forma freelancing e mai comodă. Am propus să fie și întreprindere individuală.

Un alt impediment care îngreunează procesul de legalizare a activității serviciului de îngrijire de tip familial se referă la un șir de certificări de la ANSP.

Gheorghina DRUMEA, CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE: „Cerințele de laborator, la apă, mediu, aer. Vin specialiștii acasă și le iau, noi din start spuneam că poate e exagerat.”

Aliona CREȚU, ȘEFA DIRECȚIEI POLITICI DEMOGRAFICE, MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Trebuie să ai studii în domeniul social, educație, sănătate. Dacă nu le ai trebuie să treci cursuri.”

Ministerul Muncii spune că lucrează deja la modificarea legislației.

Aliona CREȚU, ȘEFA DIRECȚIEI POLITICI DEMOGRAFICE, MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Vom discuta cu membrii grupului și vom examina oferirea posibilității de prestarea a acestui tip de serviciu prin cadrul mai multor forme. Precum activitatea independentă, întreprinderea individuală, contractul de prestări servicii între două persoane fizice.”

Serviciile alternative de îngrijire au fost create pentru a-i ajuta pe părinți să revină mai repede în câmpul muncii, să ofere copiilor o alternativă la creșele clasice și să scoată din zona gri activitatea bonelor și a îngrijitorilor.