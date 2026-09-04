Peste 1,2 milioane de lei au fost pierduți în urma a trei escrocherii telefonice înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc la Chișinău, unde o femeie de 61 de ani a fost convinsă de escroci să-și vândă apartamentul, după ce aceștia s-au dat drept angajați ai unui serviciu pentru combaterea spălării banilor.

Potrivit poliției, cazul s-a produs în perioada 25 august – 2 septembrie. Femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept reprezentanți ai unui serviciu specializat în combaterea spălării banilor.

Escrocii i-ar fi spus că, pe numele ei, ar fi fost contractate mai multe credite și că trebuie să întreprindă anumite acțiuni pentru a evita problemele.

Sub presiunea acestora, femeia a fost convinsă să-și vândă apartamentul, banii urmând, potrivit indicațiilor primite, să fie folosiți pentru achitarea presupuselor credite.

52.000 de euro au ajuns la escroci

După vânzarea locuinței, victima a transmis banii în mai multe tranșe. Potrivit poliției, suma totală a prejudiciului se ridică la 52.000 de euro.

Banii au fost transmiși escrocilor prin intermediul unui curier.

Alte 91 de tentative au fost dejucate

În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat trei cazuri de escrocherie telefonică, două dintre acestea fiind comise anterior, dar raportate abia acum de victime.

Prejudiciul total estimat în cele trei cazuri depășește 1,2 milioane de lei.

În același timp, vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 91 de tentative de escrocherie, înainte ca victimele să piardă bani.

Poliția: Nu transmiteți bani la telefon

Organele de drept recomandă cetățenilor să fie extrem de atenți la apelurile în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai unor instituții și solicită bani sau date personale.