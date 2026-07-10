Un bărbat de 63 de ani din Chișinău este cercetat penal, după ce și-ar fi bătut și apoi jefuit propria soră. Acesta a fost reținut de polițiști și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit poliției, incidentul s-a produs în timp ce suspectul se afla în vizită la sora sa. În urma unui conflict verbal, bărbatul ar fi bătut-o pe sora sa, după care i-ar fi smuls două lănțișoare din aur, cauzându-i un prejudiciu la aproximativ 60.000 de lei.

Bărbatul a fost reținut

Suspectul a fost găsit și reținut, iar bunurile au fost recuperate.

Acesta ar putea sta de la 5 la 7 ani la închisoare.