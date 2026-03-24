Eurodeputatul Siegfried Mureșan a reacționat dur după ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au afectat conexiunea electrică a Republicii Moldova cu rețeaua europeană. Acesta a declarat că acțiunile Federației Ruse depășesc granițele Ucrainei și vizează întreaga regiune.

„Rusia își continuă agresiunea împotriva întregii Europe, nu doar a Ucrainei”, a menționat Mureșan.

Impact direct asupra Republicii Moldova

Potrivit eurodeputatului, bombardarea infrastructurii civile din Ucraina a dus la afectarea principalei linii electrice prin care Republica Moldova era conectată la rețeaua Uniunii Europene.

În acest context, România a intervenit rapid pentru a sprijini Republica Moldova, asigurând alimentarea cu energie electrică din surse alternative.

„Republica Moldova și Europa nu sunt pe deplin în siguranță”

Siegfried Mureșan a subliniat că situația confirmă riscurile majore generate de războiul din Ucraina.

„Atâta timp cât Rusia continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova și restul Europei nu sunt pe deplin în siguranță”, a adăugat Mureșan,

Totodată, oficialul a accentuat că acțiunile Moscovei afectează direct interesele Chișinăului.

„Tot ceea ce face Rusia este în detrimentul Republicii Moldova.”

Mesaj clar privind direcția strategică

Eurodeputatul a reiterat că apropierea de Uniunea Europeană este esențială pentru stabilitatea țării.

„Uniunea Europeană reprezintă singura opțiune viabilă pentru a asigura stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni”, a concis Mureșan.

Astăzi, Guvernul a aprobat instaurarea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament. Astfel, a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului astăzi.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Citeste si : Sute de mii de consumatori din peste 200 de localități din diferite regiuni ale țării au rămas fără lumină. După mai bine de cinci ore, majoritatea consumatorilor au fost reconectați - VIDEO

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”