Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) propune majorarea treptată a salariului minim pe țară până la aproximativ 8.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Propunerea a fost discutată luni, 14 septembrie, în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, desfășurată la Guvern.

Reprezentanții CNSM susțin că salariul minim trebuie apropiat de standardele europene și de prevederile Directivei UE 2022/2041, care recomandă ca salariul minim să reprezinte aproximativ 50% din salariul mediu pe economie.

Sindicaliștii consideră că majorarea ar contribui la protejarea angajaților cu venituri mici și a lucrătorilor necalificați, în condițiile creșterii costurilor de trai.

Cereri pentru angajații din sănătate și educație

În cadrul ședinței, președintele CNSM, Igor Zubcu, a vorbit despre situația lucrătorilor medicali și despre necesitatea unor măsuri pentru motivarea acestora și compensarea efectelor inflației.

La rândul său, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos, a solicitat soluții pentru majorarea salariilor angajaților din domeniul educației.

Un alt subiect discutat a vizat regimul fiscal al sindicatelor și patronatelor. CNSM și Confederația Națională a Patronatului din Moldova susțin menținerea scutirii acestora de impozitul pe venit și includerea lor în categoria organizațiilor necomerciale prevăzute de Codul fiscal.

Sistemul medical are un deficit de aproximativ 2.000 de medici

Membrii Comisiei au discutat și despre deficitul de personal din sistemul de sănătate. Potrivit datelor prezentate, în sistemul public lipsesc aproximativ 2.000 de medici, problema fiind mai accentuată în localitățile rurale și în sectorul farmaceutic.

În acest context, au fost analizate soluții pentru îmbunătățirea formării și rezidențiatului, dar și măsuri pentru atragerea și menținerea tinerilor specialiști în sistemul public.

Este pentru al doilea an consecutiv când CNSM propune Guvernului majorarea salariului minim pe economie până la aproximativ 8.000 de lei.