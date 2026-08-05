Sistemul de vaporizare instalat în Parcul „Alunelul” din Chișinău pentru a-i ajuta pe oameni să suporte temperaturile ridicate a fost vandalizat la doar patru zile după punerea în funcțiune. Potrivit Preturii sectorului Buiucani, trei adolescenți au distrus instalația prin acțiuni considerate complet iresponsabile.

Reprezentanții Preturii sectorului Buiucani anunță că autoritățile au intervenit imediat după incident, iar sistemul de vaporizare a fost reparat și repus în funcțiune, astfel încât vizitatorii parcului să se poată bucura din nou de răcoare în perioada caniculară.

Cazul va ajunge în atenția poliției

Autoritățile locale condamnă ferm actele de vandalism și anunță că vor sesiza poliția.

„Nu tolerăm distrugerea bunurilor publice! Vom sesiza oficial organele de poliție pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea răspunderii, conform legislației”, au transmis reprezentanții Preturii.

Apel către părinți și cetățeni

În același mesaj, Pretura sectorului Buiucani face apel către părinți și către toți vizitatorii să dea dovadă de responsabilitate și să protejeze bunurile publice.

„Facem apel către părinți și către toți vizitatorii să manifeste spirit civic și să respecte spațiul public. Aceste investiții sunt realizate din bani publici și sunt destinate confortului tuturor. Aveți grijă de orașul nostru”, au îndemnat reprezentanții instituției.

Cod portocaliu de caniculă și pericol de incendii

Pentru 5 august, meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova, unde temperaturile vor urca la 36 - 38 de grade. Totodată, până pe 7 august rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendiu, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei ploilor.

Citeste si : Cod PORTOCALIU de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova. Până când este valabilă avertizarea - VIDEO