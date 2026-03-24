Bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice Isaccea–Vulcănești, principala conexiune prin care Republica Moldova importa energie din România, asigurând aproximativ 60% din consumul de energie al malului drept în orele de vârf. Expertul în energie Eugen Muravschi avertizează că impactul este major și poate duce la deconectări.

Capacități limitate și soluții temporare

După atac, operatorii de sistem din Moldova și România au activat patru linii de 110 kV peste Prut. Totuși, acestea au o capacitate redusă și pot asigura alimentarea doar pentru anumite raioane din vestul țării.

Eugen MURAVSCHI, EXPERT:„Aceste linii sunt de capacitate mică și nu pot acoperi întregul necesar de consum”.

O altă sursă de import rămâne linia de la Dnestrovsk, însă și aceasta are o capacitate mai mică decât linia Isaccea–Vulcănești și este, la rândul ei, vulnerabilă la atacuri.

Dezechilibru între zi și seară

Potrivit expertului, în timpul zilei, Republica Moldova reușește să-și acopere consumul din producția internă, inclusiv din surse regenerabile, existând chiar și surplus la amiază.

Problemele apar însă seara, în orele de vârf.

Eugen MURAVSCHI, EXPERT:„Consumul crește, dar producția din surse fotovoltaice scade. Nu avem nicio garanție că vom putea acoperi întregul necesar.”

Risc real de deconectări

În aceste condiții, există un risc real ca autoritățile să recurgă la deconectări temporare, în special pentru consumatorii mari, pentru a echilibra rețeaua.

De altfel, acesta este și motivul pentru care Guvernul a solicitat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, pentru a putea interveni rapid și adopta măsuri excepționale, inclusiv derogări de la regulile obișnuite de achiziție a energiei.

Lecții pentru viitor: infrastructura trebuie extinsă

Expertul subliniază că situația actuală ar fi fost mult mai stabilă dacă Republica Moldova ar fi avut și alte linii de interconectare funcționale, precum cele dintre Strășeni–Gutinaș sau Bălți–Suceava.

Eugen MURAVSCHI, EXPERT: „Dacă aceste linii ar fi existat astăzi, nu am fi avut o astfel de criză”.

În acest context, el cere autorităților să accelereze proiectele energetice și să asigure contracte transparente, cu termene clare și penalități pentru întârzieri.

Astăzi, Guvernul a aprobat instaurarea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament. Astfel, a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului astăzi.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”