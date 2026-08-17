Situația rezervelor de apă devine tot mai alarmantă. Ministrul mediului anunță că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk intră acum de peste trei ori mai puțină apă decât este deversată spre Republica Moldova. Potrivit instituției, duminică, debitul de intrare a coborât la doar 23 de metri cubi pe secundă, în timp ce spre țara noastră sunt livrați 75 de metri cubi. Este un semnal extrem de serios, iar debitele atât de mici pot afecta grav atât ecosistemul Nistrului, cât și rezervele de apă pentru populație, anunță autoritățile responsabile.

Lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a ajuns la un nivel critic.

Ministerului Mediului: „Duminică, debitul de intrare a scăzut până la un nivel alarmant, de doar 23 m³/s. Menționăm că în primele 10 zile ale lunii august, media pe zi era de 38 m³/s. Având în vedere că deversările spre Republica Moldova se mențin la 75m³/s, tendința nivelului lacului este într-o continuă scădere.”

Asta înseamnă că în lacul de acumulare a intrat de peste trei ori mai puțină apă decât cantitatea care ajunge spre țara noastră. Astfel, ministerul mediului subliniază că acesta este un semnal extrem de serios, întrucât debitele foarte mici afectează întregul ecosistem al Nistrului, capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural, dar și alimentarea cu apă a populației. Instituția anunță că este în contact permanent cu partea ucraineană, monitorizează situația în regim continuu și analizează datele hidrologice și informațiile operative.

„Ministerul Mediului al Republicii Moldova conlucrează în mod constant cu partea ucraineană, monitorizează situația în regim continuu și analizează datele hidrologice și informațiile operative. Suntem în contact cu toate instituțiile responsabile și vom informa publicul despre evoluția situației și despre măsurile care se impun. În aceste condiții, este esențial să reducem pierderile de apă, să adaptăm infrastructura de captare a apei, să evităm consumul nejustificat și să folosim resursele disponibile cu maximă responsabilitate, atât la nivelul instituțiilor, cât și al consumatorilor.”

Anunță instituția într-un comunicat. La sfârșitul lunii iulie, Republica Moldova a intrat pentru 30 de zile în stare de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic. Decizia a fost luată de Guvern în cadrul unei ședințe extraordinare, pe fondul secetei și al scăderii continue a rezervelor de apă.