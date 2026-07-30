Un bărbat și o femeie din aceeași localitate au fost condamnați la 12 și 15 ani de închisoare, după ce femeia a luat bani de la el ca să-i abuzeze sexual copila de 6 ani.

Potrivit Procuraturii Generale, faptele au avut loc în vara anului 2020. Cei doi se cunoșteau de mai mulți ani și aveau relații de prietenie, bărbatul obișnuind să meargă în vizită la casa femeii.

În timp ce consumau băuturi alcoolice, femeia i-a permis bărbatului să intre în camera în care se afla copila. Acesta a profitat de vârsta fragedă a fetiței și a implicat-o într-un act cu caracter sexual, iar femeia a acceptat acest lucru în schimbul sumei de 100 de lei.

Ulterior, fetița a fugit de acasă și s-a ascuns într-o casă părăsită din apropiere, unde a fost găsită de mama sa. Potrivit procurorilor, aceasta a amenințat-o să revină acasă, după care actele de abuz s-au repetat.

Cei doi nu și-au recunoscut vina, iar bărbatul a mai fost condamnat anterior.