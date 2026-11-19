Un șofer din Republica Moldova, de 42 de ani, a fost plasat în arest în România, după ce ar fi vândut mii de litri de motorină din cisterna pe care o conducea. Pentru a ascunde furtul, bărbatul ar fi înlocuit combustibilul furat cu apă, pe care o turna în rezervor.

Potrivit poliției române, totul s-a întâmplat pe 15 noiembrie, în localitatea Oituz din județul Constanța. Aflat la volanul unui camion cu cisternă, bărbatul a scos 3.500 de litri de motorină din încărcătură și îi vindea unor cumpărători din zonă.

Pentru ca la destinație să iasă cantitatea trecută în acte, șoferul a completat diferența cu apă. A reușit astfel să strice toată motorina care mai rămăsese în rezervor.

Bărbatul a fost plasat in arest pentru 30 de zile.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Ministerul Afacerilor Externe au precizat că vor reveni cu detalii după ce vor discuta cu cei de la Ambasada Republicii Moldova din România.