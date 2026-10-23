Doi șoferi au fost prinși drogați la volan, pe două străzi din Chișinău. Cazurile au avut loc în ultimele 24 de ore.

Potrivit poliției, în primul caz este vorba despre un șofer de 47 de ani care se afla la volanul unui Volkswagen și a fost stopat pe strada Grenoble. Fiind testat, s-a depistat că bărbatul a consumat marijuana și amfetamină.

Cel de-al doilea caz a avut loc pe șoseaua Muncești. Este vorba despre un șofer de 40 de ani care conducea un camion, iar testul a arătat că conducătorul a consumat droguri buprenorfină.

Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale

Polițiștii continuă să investigheze cazurile.