Un șofer obosit poate deveni un pericol pentru toți participanții la trafic. Agenția Națională Transport Auto le amintește operatorilor de transport și conducătorilor auto că respectarea regimului de muncă și odihnă este obligatorie și poate face diferența între o călătorie sigură și o tragedie.

În cadrul controalelor efectuate la transportatorii de mărfuri și persoane, ANTA atrage atenția asupra riscurilor provocate de surmenajul la volan și verifică modul în care sunt respectate regulile privind timpul de conducere și pauzele obligatorii.

Potrivit instituției, vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone și unitățile de transport persoane cu mai mult de nouă locuri trebuie să înregistreze corect activitatea șoferilor prin intermediul tahografelor.

Pauză de cel puțin 45 de minute după fiecare 4,5 ore petrecute la volan

Conducătorii auto trebuie să respecte limita zilnică de conducere și să facă o pauză de cel puțin 45 de minute după fiecare 4,5 ore petrecute la volan. Totodată, odihna zilnică și cea săptămânală nu trebuie neglijate.

Avertizarea ANTA

ANTA avertizează că manipularea tahografelor, lipsa datelor de înregistrare sau depășirea timpilor de condus sunt încălcări grave care pot pune în pericol viețile oamenilor.

Instituția face apel către transportatori să nu pună presiunea termenelor de livrare sau a câștigurilor înaintea siguranței rutiere și subliniază că un șofer odihnit înseamnă un trafic mai sigur pentru toți.