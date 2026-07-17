Șoferul autocisternei implicate în gravul accident rutier produs în regiunea Halkidiki, Grecia, în urma căruia o familie din Republica Moldova și-a pierdut viața, a fost eliberat în baza unei ordonanțe emise de procuror.

Potrivit presei elene, bărbatul în vârstă de 44 de ani fusese reținut după producerea accidentului, iar ulterior procurorul a dispus eliberarea acestuia, în timp ce ancheta privind circumstanțele tragediei continuă.

În urma impactului devastator, singura supraviețuitoare, o fetiță de 7 ani din Republica Moldova, se află în continuare în stare critică. Copila este internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Hippokration din Salonic, unde este intubată și primește îngrijiri medicale.

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Cum s-a întâmplat tragedia

Accidentul s-a produs miercuri pe drumul regional Nea Moudania–Sithonia, în apropiere de localitatea Metamorfosi din Halkidiki. Mașina cu numere de înmatriculare din Republica Moldova, condus de tatăl familiei, a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă.

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În urma impactului, mama, în vârstă de 28 de ani, și surioara de șase luni au murit pe loc. Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a fost transportat la spital, însă a decedat câteva ore mai târziu, în pofida eforturilor medicilor. Șoferul autocisternei nu a fost rănit.

Până în prezent, autoritățile elene nu au anunțat o îmbunătățire a stării copilului, iar presa locală relatează că fetița continuă să primească îngrijiri în secția de terapie intensivă pediatrică.

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