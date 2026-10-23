Șoferul care a lovit ieri fetița de 8 ani în timp ce traversa strada regulamentar la Hîncești a fost reținut pentru 72 de ore, anunță poliția. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Fetița, în stare extrem de gravă la Institutul Mamei și Copilului

Potrivit poliției, accidentul s-a produs ieri. La volanul mașinii se afla un bărbat de 57 de ani. În urma impactului, fetița a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată la Spitalul Raional Hîncești pentru îngrijiri medicale, iar ulterior transferată la Institutul Mamei și Copilului.

Responsabilii de la spital ne-au comunicat că starea copilului și astăzi rămâne a fi foarte gravă.

Poliția investighează cazul.

Ce spune primarul din Hîncești

Primarul de Hîncești, Alexandru Botnari, ne-a oferit câteva detalii despre accident. Acesta a spus că cunoaște cine este șoferul și că ar fi fost reținut. De asemenea, primarul a adăugat că în urma loviturii, copilul a fost aruncat și s-a lovit cu capul de bordură.

Totodată, Botnari, a menționat că trecerea de pietoni se află lângă o școală, iar el a dispus ca trecerea să fie evidențiată cu roșu, deoarece este traversată zilnic de sute de copii.

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