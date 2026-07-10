Șoferul care s-a filmat în timp ce ieșea pe trapa mașinii împreună cu pasagera sa în timpul deplasării, a fost sancționat de polițiști și a rămas fără dreptul de a conduce. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au fost publicate chiar de șofer pe Instagram.

Potrivit poliției, cazul a avut loc pe 8 iulie, în localitatea Căzănești din raionul Telenești. La volanul mașinii se afla un bărbat de 27 de ani. Acesta a fost sancționat pentru necuplarea centurii de siguranță, încălcarea normelor de conducere preventivă și nerespectarea regulilor privind transportarea persoanelor.

Totodată, polițiștii precizează că, la momentul documentării cazului, șoferul avea deja acumulate 13 puncte de penalizare. În urma noilor sancțiuni, acesta a atins numărul maxim de puncte prevăzut de lege, ceea ce atrage suspendarea dreptului de a conduce.

În acest context, poliția atrage atenția că astfel de gesturi de teribilism în trafic pot avea consecințe grave și îi îndeamnă pe șoferi să respecte regulile de circulație pentru a nu pune în pericol propria viață și siguranța celorlalți participanți la trafic.

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