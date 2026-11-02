Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 19 ori pe parcursul lunii octombrie, în contextul atacurilor continue ale Federației Ruse asupra Ucrainei. În șase dintre cazuri, dronele au explodat la impactul cu solul, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, incidentele au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț, precum și în patru localități din regiunea transnistreană.

Cele mai multe incidente soldate cu explozii au avut loc pe 3 octombrie. Cinci drone au explodat în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca, din raionul Căușeni, Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, din raionul Anenii Noi, și Dubovca, din raionul Hâncești.

Un al șaselea caz a fost înregistrat pe 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni, unde o altă dronă a explodat la impactul cu solul.

104 incidente de încălcare a spațiului aerian din 2022 până în prezent

„În contextul amplificării amenințărilor aeriene, dezvoltarea capabilităților moderne de supraveghere, detectare și neutralizare a acestora reprezintă o necesitate stringentă pentru apărarea națională. Prevenirea unor incidente cu consecințe grave asupra securității cetățenilor și infrastructurii critice impune investiții, din timp, în capacitatea Armatei Naționale de a face față acestor pericole", precizează autoritățile.

De la începutul anului 2026, autoritățile au consemnat 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022, numărul total al acestora a ajuns la 104.

În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să anunțe imediat Serviciul 112 dacă observă drone sau fragmente ale acestora și să nu le manipuleze.