Polițiștii au venit cu detalii după examinarea locului exploziei la Ștefan Vodă, dar și au examinat fragmentele aparatului de zbor. Deocamdată, tipul dronei n-a fost identificat, însă specialiștii menționează că este vorba despre un aparat de zbor de tip dronă-rachetă, dotat cu sistem de propulsie turbo-reactiv.
Potrivit poliției, locul impactului a identificat pe un lan agricol, cultivat cu porumb.
În urma examinării a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 45 × 20 de metri.
Pe suprafața afectată au fost depistate fragmente ale eleroanelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, precum și sistemul de propulsie, reprezentat de un motor turbo-reactiv.
Descrierea dronei
Totodată, au fost identificate multiple fragmente ale corpului aparatului, confecționate din fibră de sticlă, precum și blocuri electronice fragmentate, posibil componente ale sistemului de control.
Preliminar, componentele depistate la fața locului prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turbo-reactiv.
Tipul aparatului n-a fost identificat
Specialiștii menționează că identificarea cu certitudine a tipului aparatului nu este posibilă, la această etapă, din cauza lipsei informațiilor privind parametrii tehnico-tactici și a unor marcaje specifice de identificare.
În continuare, urmează să fie efectuate mai multe expertize și investigații de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului.
Un aparat de zbor s-a prăbușit la Ștefan Vodă și a provocat o exploozie
Incidentul a provocat și perturbări ale traficului aerian. Aeronava de pasageri, care urma să aterizeze la Chișinău din București au fost nevoită să survoleze aeroportul și nu a putut ateriza imediat. Incidentul are loc la doar o zi după ce o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost doborâtă ulterior în România de un avion F-18.