Polițiștii au venit cu detalii după examinarea locului exploziei la Ștefan Vodă, dar și au examinat fragmentele aparatului de zbor. Deocamdată, tipul dronei n-a fost identificat, însă specialiștii menționează că este vorba despre un aparat de zbor de tip dronă-rachetă, dotat cu sistem de propulsie turbo-reactiv.

polițist/ Poliția RM

Potrivit poliției, locul impactului a identificat pe un lan agricol, cultivat cu porumb.

În urma examinării a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 45 × 20 de metri.

Pe suprafața afectată au fost depistate fragmente ale eleroanelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, precum și sistemul de propulsie, reprezentat de un motor turbo-reactiv.

Descrierea dronei

Totodată, au fost identificate multiple fragmente ale corpului aparatului, confecționate din fibră de sticlă, precum și blocuri electronice fragmentate, posibil componente ale sistemului de control.

dronă/ poliția RM

Preliminar, componentele depistate la fața locului prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turbo-reactiv.

DRONĂ/ poliția RM

Tipul aparatului n-a fost identificat

Specialiștii menționează că identificarea cu certitudine a tipului aparatului nu este posibilă, la această etapă, din cauza lipsei informațiilor privind parametrii tehnico-tactici și a unor marcaje specifice de identificare.

În continuare, urmează să fie efectuate mai multe expertize și investigații de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului.

Un aparat de zbor s-a prăbușit la Ștefan Vodă și a provocat o exploozie

Incidentul a provocat și perturbări ale traficului aerian. Aeronava de pasageri, care urma să aterizeze la Chișinău din București au fost nevoită să survoleze aeroportul și nu a putut ateriza imediat. Incidentul are loc la doar o zi după ce o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost doborâtă ulterior în România de un avion F-18.