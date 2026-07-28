Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic și în cel hidrologic, invocând riscurile generate de perturbările regionale din aprovizionarea cu combustibili și de nivelul scăzut al apelor din râul Nistru. Autoritățile susțin că măsurile au caracter preventiv și urmăresc evitarea unor eventuale crize. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de guvern.

Premierul a declarat că situația de pe piața carburanților este influențată de mai mulți factori, printre care distrugerea unor terminale petroliere din Novorossiysk, conflictul din Orientul Mijlociu și nivelul scăzut al Dunării, care îngreunează transportul motorinei cu barjele spre Republica Moldova. În aceste condiții, autoritățile au observat o creștere a numărului stațiilor care înregistrează deficit de motorină și spun că intervin pentru a preveni lipsa combustibilului, în special în plin sezon agricol.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Trebuie să ne asigurăm că anume acum, în sezonul agricol, să nu lăsăm situația să ajungă să avem deficit pe piață. Deci e foarte important să intervenim de o manieră responsabilă ca să prevenim deficitul. Pe de o parte nu vreau să dramatizez situația, dar am chemat această ședință și introducem starea de alertă nu pentru a crea panică, din contra, pentru a gestiona proactiv și ne asigura că piața are motorină”.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că Republica Moldova importă aproape integral carburanții din România, iar întreruperile din lanțul de aprovizionare cu țiței kazah au afectat activitatea rafinăriei Petromidia. Potrivit acestuia, la începutul săptămânii, 53 de stații PECO din țară nu mai aveau motorină, iar reluarea livrărilor normale va necesita câteva zile chiar dacă exporturile din Kazahstan au fost reluate.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Republica Moldova importă practic 99% din benzină de la rafinările din România. Aproximativ 70% din motorină din România, 70% din gazul petroler lichifera din România și 100% kerosen, combustibil de aviație pentru avioane, la fel din România. Este o relație corectă, comercială, bazată pe proximitate și bazată pe cea mai aproape piață europeană pentru a ne aprovisiona combustibili. Doar că în România operează două rafinări importante. Rafinăria Petromidia, operată de RomPetrol, de grupul KazMunayGaz, la Năvodar și rafinăria PetroBraz, operată de OMV Petrom, în Ploiești”.

Totodată, guvernul a declarat stare de alertă și în sectorul hidrologic, din cauza nivelului foarte scăzut al apei din Nistru. Potrivit autorităților, seceta și lipsa precipitațiilor în Carpați au redus semnificativ rezervele de apă, iar acest lucru poate afecta atât alimentarea cu apă a localităților, cât și funcționarea infrastructurii critice.