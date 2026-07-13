Emoții pentru mii de absolvenți de gimnaziu din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării a dat startul concursului de admitere în clasa a X-a pentru anul de studii 2026–2027, iar elevii își pot depune dosarele în perioada 13–27 iulie. Candidații au posibilitatea să aplice la mai multe licee, atât online, cât și prin depunerea actelor în format fizic.

Procesul de admitere se va desfășura în două etape, prima fiind dedicată ocupării majorității locurilor disponibile. Până pe 22 iulie, absolvenții își pot depune dosarele, iar liceele care organizează admiterea în baza unor probe suplimentare vor susține testările pe 24 iulie.

Rezultatele primei etape vor fi afișate pe 27 iulie

În perioada 23–25 iulie vor avea loc evaluarea dosarelor, calcularea mediilor de concurs și întocmirea listelor candidaților admiși. Rezultatele finale ale primei etape vor fi afișate pe 27 iulie.

Elevii declarați admiși vor trebui să confirme locul obținut prin prezentarea actelor în original în perioada 28–30 iulie.

Pentru locurile care vor rămâne neocupate va fi organizată o a doua etapă de admitere. Aceasta se va desfășura între 3 și 14 august. Dosarele vor putea fi depuse în perioada 3–6 august, iar rezultatele vor fi făcute publice pe 10 august.

Peste 13.700 de locuri în 308 licee din țară

În sesiunea de admitere din acest an participă 308 licee din cele 328 existente în Republica Moldova. Oferta educațională cuprinde 13.749 de locuri, repartizate în 601 clase de liceu.

Ministerul Educației precizează că probe suplimentare de admitere vor fi organizate doar în instituțiile cu profil artistic și sportiv.

Profilul umanist rămâne preferatul elevilor

Datele Ministerului arată că, în sesiunea de admitere din 2025, au participat 295 de licee, care au oferit 13.705 locuri. În total, au fost înmatriculați 13.438 de elevi, reprezentând peste jumătate dintre absolvenții de gimnaziu.

Cele mai solicitate au fost clasele cu profil umanist, alese de 6.879 de elevi, urmate de profilul real, pentru care au optat 4.079 de absolvenți. Restul candidaților au ales profilul general, sportiv, artistic, clasele bilingve sau profilul teologic.

Ministerul Educației și Cercetării îi îndeamnă pe elevi și pe părinți să consulte din timp oferta educațională a liceelor și să respecte calendarul admiterii, astfel încât procesul de înscriere să se desfășoare fără dificultăți.