Peste 285 de copii și tineri au participat astăzi, 19 septembrie, la BeChallenged Run, eveniment care a dat startul oficial Săptămânii Europene a Sportului 2026 în Republica Moldova. Participanții au alergat pe trasee adaptate vârstei și nivelului de pregătire și au avut parte de activități sportive, provocări și momente de socializare.

Printre participanți s-au numărat și aproximativ 50 de copii cu necesități speciale de la Rain Children. Evenimentul a pus accent pe incluziune și pe accesul tuturor copiilor și tinerilor la activități sportive.

Pe lângă cursele de alergare, programul a inclus activități interactive, muzică, momente recreative și o tombolă cu premii organizată sub genericul #BeActive.

#BeChallenged Run este prima activitate dintr-un program dezvoltat de CGP Moldova, cu suportul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării. Inițiativa prevede organizarea lunară a unor evenimente sportive, cu scopul de a crea o comunitate activă de copii și tineri.

Mișcare în familie și orientare sportivă la Călărași

Săptămâna Europeană a Sportului continuă mâine, 20 septembrie, la Călărași, cu două evenimente. Aproximativ 200 de copii și tineri vor participa la #BeExplorer Orienteering, o activitate de orientare sportivă și explorare în natură, organizată cu implicarea Federației de Orientare Sportivă din Republica Moldova.

Tot pe 20 septembrie va avea loc #BeVital Family Fest, unde copiii, părinții, tinerii și seniorii vor fi invitați să participe la ștafete, jocuri cu mingea, volei, trasul frânghiei, trasee de îndemânare și echilibru, precum și la concursuri părinte-copil și provocări de echipă.

De la gimnastică matinală la sporturi urbane

Pe 23 septembrie, la ora 08:15, angajații Guvernului Republicii Moldova vor participa la #BeAwake: Moldova începe ziua în mișcare, o sesiune comună de gimnastică și exerciții fizice organizată în fața clădirii Guvernului.

În aceeași zi, instituții publice, universități, școli și alte organizații din țară sunt încurajate să organizeze propriile activități de gimnastică matinală și mișcare.

Pe 25 septembrie, peste 10 instituții de învățământ din Republica Moldova se vor alătura European School Sport Day. Elevii vor participa la ștafete, jocuri de echipă, exerciții colective și mini-competiții.

Programul va continua pe 26 septembrie, în Parcul Valea Trandafirilor din Chișinău, cu #BeTogether Street Sports. Participanții vor putea practica baschet 3×3, fotbal, badminton, boccia și sporturi pe role. Vor fi organizate și activități adaptate copiilor și tinerilor cu cerințe speciale.

Sportivii de performanță vor susține demonstrații și masterclass-uri, iar programul va include zone interactive, muzică, animatori, pictură pe față și un flashmob #BeActive.

Săptămâna Sportului se încheie la Nisporeni

Ultimul eveniment din cadrul programului, #BeInspired Art in Motion, va avea loc pe 27 septembrie, la Nisporeni.

Copiii și adolescenții vor participa la jocuri sportive, exerciții colective, activități creative și momente muzicale. Unul dintre momentele centrale va fi realizarea unui mural #BeActive, care va rămâne în spațiul școlii sportive.

Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă a Comisiei Europene, desfășurată sub deviza #BeActive, și are drept scop promovarea sportului și a activității fizice și încurajarea unui stil de viață activ.