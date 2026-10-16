Stația de captare de la Vadul lui Vodă, care asigură cu apă potabilă municipiul Chișinău, funcționează la limită. Este anunțul celor de la Apă Canal Chișinău. Conducerea întreprinderii afirmă însă că, la această etapă, alimentarea cu apă a consumatorilor nu este în pericol.

Aceste imagini ar fi fost suprinse în această dimineață la stația de captare de la Vadul lui Vodă. Înregistrarea a fost postată de Apă Canal Chișinău, cu precizarea că a fost pusă în funcțiune o pompă de rezervă, în timp ce parametrii la stația de captare și pompare a apei se află la limita de funcționare.

Cu toate acestea, compania municipală dă asigurări că alimentarea cu apă a locuitorilor municipiului este în afara riscului și că livrarea de apă se desfășoară în regim normal. Zilele trecute, Ucraina a anunțat că crește cu 20 de procente volumul de apă deversat.

Acest fapt ar putea îmbunătăți situația hidrologică a râului Nistru, dar nu va rezolva în totalitate problemele existente.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Această măsură a fost posibilă datorită faptului că temperaturile au scăzut. Asta înseamnă că procesul de evaporare este mult mai mic.”

Potrivit ministrului, precipitațiile din ultima perioadă și schimbările meteorologice au contribuit la o ușoară creștere a rezervelor de apă, care rămân însă insuficiente.