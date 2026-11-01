Serviciile de încredere, inclusiv cele aferente semnăturii electronice, funcționează în parametri normali și sunt monitorizate continuu. Precizările au fost făcute de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, într-o postare pe facebook, în contextul informațiilor apărute în spațiul public despre presupuse incidente legate de utilizarea semnăturii electronice.

Potrivit STISC, infrastructura cheilor publice, care stă la baza serviciilor de încredere, utilizează mecanisme criptografice avansate. Acestea permit verificarea autenticității, integrității și validității semnăturilor electronice.

Instituția susține că aceste mecanisme contribuie la securitatea tranzacțiilor electronice și la utilizarea în siguranță a serviciilor publice digitale.

Ce recomandă STISC cetățenilor

Cetățenii care au suspiciuni privind utilizarea frauduloasă a semnăturii electronice sunt îndemnați să sesizeze imediat organele competente.

Totodată, STISC îndeamnă cetățenii și actorii din spațiul public să verifice informațiile înainte de a le distribui și să contribuie la combaterea falsurilor și manipulărilor.

Reacția Guvernului despre o presupusă compromitere a semnăturii electronice

Guvernul vine cu precizări după ce pe rețelelele de socializare au apărut informații despre o presupusă compromitere a semnăturii electronice. Specialiștii au verificat cazul și spun că semnătura este autentică. Aceștia continuă investigația pentru a clarifica situația.

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