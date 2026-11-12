Salarii mai mari pentru bugetari, dar reguli mai stricte pentru acordarea bonusurilor. Guvernul a aprobat reforma salarizării, care vizează aproximativ 172 de mii de angajați. Majorarea medie estimată este de aproape 16 la sută, însă creșterile vor fi diferite, în funcție de domeniu și funcție. Reforma va costa peste 3 miliarde de lei. Premierul Vasile Tofan spune că aproximativ 40 la sută din această sumă va fi alocată majorărilor salariale din educație. Se vor schimba și salariile demnitarilor. Proiectul urmează să fie votat de Parlament, iar noile salarii ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „De ce este necesară această reformă? Legea actuală an de an suferă numeroase derogări și excepții. De exemplu, avem situații în care partea variabilă, adică diferite indemnizații și sporuri și premii, a unei remunerări constituie peste 120% din salariul stabilit prin lege.”

Un alt motiv prin care autoritățile justifică necesitatea reformei salarizării est diferența imensă de remunerare dintre nivelul de jos și nivelul de sus, raportul ajungând la 1 la 26.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „De exemplu, putem vedea un salariu de 2.500 de lei pentru care statul îl completa lunar ca să atingă salariul minim fixat și un nivel de sus de circa 65.000 de lei.”

Ministrul Finanțelor a prezentat astăzi câteva exemple de majorări salariale care ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „Majorările vor fi diferite de la o profesie la alta. În educație, unde sunt aproximativ 60 de mii de beneficiari, creșterea medie estimată depășește 14 la sută. Potrivit exemplelor Ministerului Finanțelor, un profesor cu gradul doi ar ajunge la aproape 14.830 de lei lunar, iar un asistent de educator — la puțin peste nouă mii. Printre cele mai mari creșteri procentuale sunt cele pentru bucătari - aproximativ 40 la sută. Chiar și așa, salariul din exemplul ministerului ar depăși cu puțin nouă mii de lei.”

SALARII ESTIMATE PENTRU 2027

Funcția În prezent

După majorare Profesor, gradul II 13.030 lei 14.828 lei (+13,8%)

Asistent de educator 6.811 lei 9.140 lei (+34%)

Bucătar 6.459 lei 9.039 lei (+40%)

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Știu că în continuare e nevoie de mai mult. Însă aceste exemple arată că reforma aduce creșteri importante inclusiv pentru funcțiile tehnice, auxiliare și pentru angajații care au avut până acum niveluri mai reduse de salarizare. Iar atunci când vorbim despre creșteri, trebuie să luăm în calcul și bugetul disponibil.”

Potrivit exemplelor prezentate de minister, salariul unui polițist de sector ar urma să crească cu aproximativ 20 la sută, cel al unui asistent medical – cu 24 la sută, iar al unui lucrător social – cu 21 la sută.

SALARII ESTIMATE PENTRU 2027

Funcția În prezent / După majorare Polițist de sector 13.024 lei 15.675 lei (+20%)

Asistent medical 10.300 lei 12.800 lei (+24,3%)

Lucrător social 6.780 lei 8.178 lei (+21%)

Se schimbă și salariile demnitarilor. Din noua formulă propusă rezultă aproape 46 de mii de lei pentru un deputat și aproape 53 de mii pentru un ministru. Președintele țării, premierul și președintele Parlamentului ar avea câte 55.650 de lei. Mai sus în grilă se află președintele Curții Constituționale, cu peste 72 de mii. Acestea sunt salarii de bază, înainte de impozitare și fără sporuri.

SALARII PENTRU DEMNITARI

Funcția Lei/lună

Deputat 45.970

Ministru 52.790

Președintele țării

Prim-ministrul

Președintele Parlamentului 55.650 Președintele Curții Constituționale 72.450

Premierul susține că majorările pentru deputați reprezintă circa un procent din costul reformei.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Aproape 40% din toată legea asta, din costurile acestei legi, vor merge în educație. Acolo merg banii mari. Înțeleg că societatea a discutat și a dezbătut foarte mult și undeva înțeleg preocuparea asta percepută ca e injustă.”

Noua grilă schimbă și modul de calcul a salariilor. Sporul fix de 1.300 de lei va fi inclus în salariul de bază, iar bonusurile pentru performanță vor depinde de evaluarea angajatului. Pentru cei cărora recalcularea le-ar reduce drepturile salariale protejate de lege, proiectul prevede achitarea diferenței. Reforma ar costa suplimentar aproximativ 3,2 miliarde de lei anul viitor. Sindicatele vor să continue negocierile în Parlament, unde documentul urmează să fie examinat. Majoritatea schimbărilor sunt prevăzute din ianuarie 2027, iar unele măsuri, inclusiv majorarea sporurilor pentru gradele didactice — din 2028. Legea va merge în Parlament, unde va fi supusă noilor consultari, iar până la intrarea in vigoare trebuie votată în două lecturi, astfel că proiectul poate suferi modificări.