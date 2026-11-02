Republica Moldova a realizat integral 27 dintre cele 52 de măsuri prevăzute pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026–2027. Alte 21 de acțiuni au fost îndeplinite parțial, iar patru sunt încă în proces de realizare.

Situația a fost examinată la ședința din 2 noiembrie a Comisiei pentru pregătirea sezonului de încălzire.

Potrivit ministerului de Energie, în sectorul gazelor naturale, Energocom a contractat integral cantitățile planificate pentru perioada octombrie 2026 – martie 2027. Totodată, stocurile de securitate, în volum de 56,3 milioane de metri cubi, au fost constituite integral și sunt depozitate în România și Ucraina.

În ceea ce privește energia electrică, linia de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost finalizată, însă la Stația Electrică Chișinău continuă verificările necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentelor.

Contractele ferme de energie electrică la prețuri fixe pot acoperi până la 50%

Până la sfârșitul anului 2026, contractele ferme de energie electrică la prețuri fixe pot acoperi până la 50% din necesarul de import. Pentru perioada de după 1 ianuarie 2027, autoritățile urmează să definitiveze mecanismele de achiziție și de asigurare a securității aprovizionării.

Între timp, Termoelectrica a început livrarea agentului termic către 135 de grădinițe, 49 de școli, 25 de instituții medicale, 104 blocuri locative, 35 de case particulare, trei instituții de învățământ superior și 95 de agenți economici.

Termoelectrica conectează și consumatorii cu datorii

Directorul întreprinderii, Iurie Razlovan, a precizat că Termoelectrica este pregătită să conecteze toți consumatorii care solicită acest lucru prin intermediul administratorilor de bloc. Potrivit acestuia, conectarea se face inclusiv în cazul în care există datorii pentru perioadele anterioare.

Autoritățile mai au de definitivat planul preventiv pentru gestionarea eventualelor reduceri sau întreruperi ale livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană. În paralel, sunt monitorizate stocurile de combustibil pentru instituțiile publice, disponibilitatea cărbunelui, comercializarea motorinei de iarnă și securitatea cibernetică a infrastructurii energetice.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că instituțiile responsabile trebuie să finalizeze măsurile restante și să fie pregătite să intervină coordonat în cazul unor perturbări regionale, astfel încât aprovizionarea cu energie să fie asigurată pe întreaga durată a sezonului rece.