La 76 de ani, Maria Popescu demonstrează că vârsta nu este o piedică atunci când vrei să rămâi conectat la lumea care se schimbă. Străbunica din Abaclia a ajuns să aibă mii de urmăritori pe rețelele de socializare, unde duce mai departe rețete moștenite de la mama sa, gătește la cuptorul cu lemne, povestește despre viața de odinioară, dar se încumetă și la glume sau trenduri de pe internet. Povestea ei este despre tradiție, curaj și o doză sănătoasă de curiozitate.

Sunt bunicuța cu tractorul și cuptorul bunicuței.

Iar pagina ei de pe rețele sociale ilustrează cel mai bine identitatea Mariei Popescu, care păstrează rețetele mamei sale...

Bunicuța e la ordinea zilei cu trend-urile, glumele sau replicile aflate pe val pe rețele de socializare...

Și cel mai important transpune viața autentică de la sat în mediul virtual.

Răsfoiește fotografii și amintiri.

”46 de ani am trăit împreună.”

Maria POPESCU, CREATOARE DE CONȚINUT: „Am șapte nepoți și trei copii. Și cu soțiile sunt șase și doi strănepoți.”

Andrei GREJDEANU, NEPOTUL, CREATOR DE CONȚINUT: „Ideea a venit așa din improvizație, ea spunea că își dorea să fie actriță și a fost mai mult un experiment. Dar și să-i împlinesc un vis.”

Bunica Maria și-a creat deja o comunitate și are peste 11 mii de urmăritori pe pagina ei de Tik Tok. Se mândrește cu gradina sa roditoare, dar mai ales bucatele pregătite la cuptorul cu lemne...

Lasă să se mai coacă! Ce frumos!

Andrei GREJDEANU, NEPOTUL, CREATOR DE CONȚINUT: „Cu mare nerăbdare așteptăm momentul când ajungem acasă și bunica coace pâine, ne aduce aminte de gustul copilăriei. Sau face sarmale în cuptor.”

Maria POPESCU, CREATOARE DE CONȚINUT: „Când vin toți mă bucur. Chiar de ziua mea toți au venit.

Acum lor le place la cotlon, mai ales copiilor. Fac roșii, vinete, ardei.

Noi creștem tot în grădină. Ne chinuim, dar ce să facem.- E o dragoste. - Ca să le crești trebuie să ai grijă. E tot natural, se vede.”

Maria Popescu demonstrează că, indiferent de vârstă, te poți adapta schimbărilor vremurilor și că, atunci când îndrăznești să încerci lucruri noi, poți avea parte de surprize plăcute. Un lucru însă nu s-a schimbat: credința ei în muncă, cea care o menține energică și îi dă puterea să meargă înainte.

Maria POPESCU, CREATOARE DE CONȚINUT: „Acela care muncește are de toate. Dacă nu se gândește nici atât nu mai are.

Când stau simt că mă îmbolnăvesc. Îmi pare că dacă nu fac rămân cu lucrul în urmă.”

Astăzi marcăm Ziua Internațională a Persoanelor în Etate. Potrivit BNS, unul din patru moldoveni are peste 60 de ani, iar 60% dintre vârstnici sunt femei. Diferența dintre femei și bărbați crește odată cu vârsta: la 60 de ani sunt 66 de bărbați la 100 de femei, iar după 85 de ani – doar 35. Femeile de 60 de ani mai au, în medie, 21 de ani de viață, față de 16 ani în cazul bărbaților.