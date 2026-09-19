Traficul rutier va fi suspendat în această noapte pe strada Meșterul Manole din Chișinău. Măsura intră în vigoare în această seară, la ora 21:00, și va fi valabilă până duminică dimineața, la ora 09:00. În acest interval, muncitorii vor aplica ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava.

Potrivit Primăriei Chișinău, suspendarea integrală a circulației este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului. Autoritățile precizează că pe acest tronson urmează să fie aplicat ultimul strat de asfalt.

Șoferii sunt îndemnați să evite zona în perioada lucrărilor, dacă deplasarea nu este necesară, și să respecte indicațiile agenților de circulație.

Trei rute de transport public își schimbă itinerarul

Lucrările vor afecta și circulația transportului public. Ruta de troleibuz nr. 13 va fi scurtată până la strada Uzinelor, unde va întoarce pe terenul tehnologic.

Totodată, troleibuzul nr. 21 va circula până la bulevardul Mircea cel Bătrân, până la terenul tehnologic.

Și autobuzul nr. 23 va avea un traseu modificat. Pe sensul tur, acesta va circula conform itinerarului stabilit, iar la retur va fi redirecționat de pe strada Vadul lui Vodă pe străzile Maria Drăgan, Ciocana și Meșterul Manole, după care își va continua traseul obișnuit.

Șoferii, îndemnați să evite zona

Primăria le recomandă conducătorilor auto să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte Regulamentul circulației rutiere.

Traficul pe tronsonul afectat urmează să fie reluat duminică, 20 septembrie, la ora 09:00, după finalizarea lucrărilor de asfaltare.