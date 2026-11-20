Într-o situație cu ostatici, nu doar intervenția în forță poate face diferența, ci și negocierea. Câteva cuvinte bine alese pot salva vieți, iar negociatorii sunt cei care trebuie să găsească soluții pentru a dezamorsa criza și a-i convinge pe atacatori să renunțe. Tocmai aceste abilități au fost exersate în cadrul unui curs organizat de Oficiul NATO din Republica Moldova, încheiat cu o simulare în care mascații de la Fulger au avut misiunea de a salva mai mulți ostatici.

Totul a început după ce patru călători ai unui tren au atacat doi polițiști care au încercat să-i verifice. Ofițerii au fost răniți, iar armele le-au fost luate.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Potrivit scenariului, după ce au coborât din tren, agresorii au intrat în această clădire administrativă a Căii Ferate și au luat drept ostatici angajații care se aflau în interior. Acum clădirea este încercuită de mai mulți angajați Fulger. Totodată, au fost ridicate mai multe drone pentru a urmări de sus zona.”

„Atenție pentru cei aflați în încăpere. Clădirea este înconjurată.”

La câteva minute de la intervenție, agresorii au eliberat un ostatic, care avea un telefon folosit de polițiști pentru negocieri.

Vasile STEGĂRESCU, ȘEFUL BPDS „FULGER”:„Sunt 15 persoane în interior, cinci femei și 10 bărbați.”

Nu a durat mult până la primul apel.

„Luați mașinile de poliție și după o să vorbim.

-Cum te numești? Ce se întâmplă la voi?

-Luați mașinile.”

Tocmai în astfel de momente, strategia de negociere poate face diferența.

Daniela CANDU, NEGOCIATOR: „Strategia negocierilor este să câștigăm cât mai mult timp și să atenuăm toate emoțiile lor.”

Negocierile au dus la eliberarea unui nou ostatic, dar și la o altă solicitare din partea atacatorilor.

„Blindatele să fie date măcar un pic mai departe.

-Cerința va fi îndeplinită dacă o să elibereze toți ostaticii de gen feminin.”

Polițiștii au retras blindatele, dar atacatorii nu și-au respectat promisiunea.

Unul dintre ostaticii eliberați era, de fapt, un atacator care a încercat să-i inducă în eroare pe polițiști.

„Este alt băiat care este liderul nostru. Persoana care răspunde de noi.”

Vasile STEGĂRESCU, ȘEFUL BPDS „FULGER”: „Cerința noastră nu a fost îndeplinită și o să schimbăm tactica.”

Și pentru că cerința nu a fost respectată, s-a decis luarea cu asalat a clădirii.

Vasile STEGĂRESCU, ȘEFUL BPDS „FULGER”: „Au intervenit trei grupe: cu ajutorul blindatei, am avut o echipă care lucrează cu sistemul de alpinism și o echipă pe care nu ați văzut-o a intrat prin subsol.”

Exercițiul a încheiat un curs de pregătire pentru negociatori, organizat în această săptămână de Oficiul NATO, cu sprijinul unor specialiști din cadrul FBI. La instruire au participat 22 de angajați din mai multe structuri de forță.