Sute de camioane, încărcate cu cereale au făcut cozi și astăzi pentru a două zi la rând, în vămile Leușeni și Sculeni. Spre seată traficul s-a mai fluidizat. Aglomerația este pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar numărul mare de transporturi este determinat de mai mulți factori, spun autoritățile. O cauză este intensificarea exporturilor de cereale și tranzitul mărfurilor ucrainene.

Pe parcursul nopții, angajații de la vama Leușeni–Albița au procesat peste 300 de camioane. Pentru a reduce aglomerația, autoritățile au deschis o pistă suplimentară, prin care trec TIRurile goale sau automobile.

Tatiana SOMPOL, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL SERVICIULUI VAMAL: „Fluxul intens este determinat de un cumul de factori: intensificarea sezonieră a exporturilor de cereale, reorientarea rutelor comerciale ale operatorilor economici din Republica Moldova și Ucraina, odată cu declanșarea războiului, precum și sporirea traficului de mărfuri ucrainene prin țara noastră în contextul bombardamentelor asupra infrastructurii din Ucraina.”

Potrivit Serviciului Vamal, numărul camioanelor procesate prin posturile vamale de la frontiera moldo-română a crescut considerabil. Dacă în urmă cu o lună erau procesate aproximativ 2000 de camioane în 24 de ore, acum numărul depășește 3000. Un calcul simplu arată că, pe oră, sunt procesate în jur de 125 de camioane. Din cauza fluxului mare, se lungește timpul de așteptare. Pentru asta, autoritățile vamale din cele două țări își coordonează acțiunile și analizează soluțiile. Cei care au posibilitatea sunt îndemnați să aleagă puncte de trecere alternative, precum Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.