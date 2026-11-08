66 de arbori de salcâm, frasin și arțar au fost tăiați ilegal într-o pădure din apropierea satului Lencăuți, raionul Ocnița. Volumul lemnului extras ilegal a fost estimat la peste 10 metri cubi, iar prejudiciul adus mediului se ridică la 18.870 de lei, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit inspectorilor de mediu, cazul a fost verificat la solicitarea Primăriei Lencăuți. În urma inspectării pădurii aflate în gestiunea administrației locale, au fost descoperite 66 de cioate. Arborii aveau diametre cuprinse între 8 și 32 de centimetri și ar fi fost tăiați de persoane necunoscute.

Volumul masei lemnoase tăiate ilegal a fost estimat la 10,35 metri cubi, iar prejudiciul cauzat mediului a fost calculat la 18.870 de lei.

Un alt caz de recoltare ilegală a lemnului uscat a fost depistat în fondul forestier gestionat de Primăria Horodiște. În acest caz, persoana responsabilă a fost sancționată contravențional.

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