Trei persoane implicate în investigația "În slujba Moscovei" au fost condamnate la închisoare cu suspendare pentru corupere electorală. Raisa Surdu, cunoscută ca "Tanti Raia", a primit 3 ani, iar complicii săi au fost condamnați la 2 ani și 6 luni, respectiv 2 ani, toate cu suspendare. Procuratura Anticorupție anunță că va contesta sentința.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe Raisa Surdu, cunoscută drept „Tanti Raia”, la trei ani de închisoare pentru corupere electorală, însă cu suspendarea executării pedepsei.

„Știți, noi toți suntem după viză de reședință. Trebuie să găsiți pe cineva să vă facă o reședință temporară. Eu sunt din Dobrogea, sunt președinte. Te iau și pe tine, și pe alții, dar trebuie să-ți faci reședință, cel puțin temporară.”

Alți doi inculpați au primit pedepse de doi ani și șase luni, respectiv doi ani de închisoare, tot cu suspendare. Totodată, instanța a dispus confiscarea banilor și telefoanelor folosite în schemă.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în campania electorală din 2024, inculpații ar fi acționat în interesul Blocului „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor. Aceștia ar fi colectat datele alegătorilor și le-ar fi transferat bani prin intermediul unor conturi bancare deschise cu ajutorul unei bănci din Rusia, pentru a influența votul la alegerile prezidențiale și referendumul constituțional. Cazul a fost documentat de o jurnalistă sub acoperire a publicației Ziarul de Gardă, care s-a infiltrat timp de trei luni în rețeaua coordonată de apropiații lui Ilan Șor. Procurorii consideră pedepsele prea blânde și anunță că vor ataca sentința la Curtea de Apel Centru.