Guvernul propune majorarea taxei pe profitul băncilor de la 12% la 18%, începând cu anul fiscal 2027, măsură care ar urma să aducă aproape 600 de milioane de lei suplimentar la bugetul de stat. Schimbarea face parte din pachetul de politici fiscale pentru anul viitor, care va fi prezentat astăzi și supus consultărilor publice. Anunțul a fost făcut aseară de premierul Vasile Tofan, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Vom crește taxa cu 50% pentru bănci și instituțiile financiare. Asta nu înseamnă că trebuie să batem din palme. Eu sunt o persoană analitică, mi-am făcut calculele și îmi asum acest lucru. Are și riscuri această propunere - 1 leu extras din capitalul băncilor poate diminua creditarea cu 6 lei - însă la momentul dat cred că această măsură e importantă. Taxa pe profitul băncilor va crește cu 50%, de la 12% la 18%. E ironic că vin din domeniu, însă am calculat, am cântărit și cred că această taxă e justificată."

Astfel, el a anunțat că această majorare va fi implementa pentru anul fiscal 2027.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Cred că la acest moment plusurile sunt mai mari decât riscurile. E vorba de aproape 600 milioane de lei care vor ajunge la buget."

Reforma fiscală va fi prezentată astăzi de premierul Vasile Tofan.

Pașii care se vor face în această reformă

Potrivit premierului, politica fiscală pentru 2027 va avea la bază câteva direcții principale: reducerea impozitării muncii, încurajarea investițiilor, majorarea taxelor pentru produsele și activitățile considerate vicii, precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc, precum și uniformizarea unor taxe aplicate terenurilor.

Principalul obiectiv al reformei - balansarea muncii

Premierul susține că unul dintre principalele obiective ale reformei fiscale este reducerea poverii fiscale asupra muncii, pentru a încuraja angajarea și plata salariilor în mod oficial, diminuând astfel economia tenebră și fenomenul „salariilor în plic”.

Totodată, Guvernul își propune să stimuleze investițiile, astfel încât companiile să reinvestească mai mult în Republica Moldova. În același timp, autoritățile intenționează să majoreze taxele pentru vicii, precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc, domeniu în care, potrivit premierului, moldovenii cheltuie anual aproximativ 10 miliarde de lei.

Politica fiscală pentru anul 2027 a provocat dispute și discuții aprinse

Politica fiscală propusă de Guvernul Munteanu pentru anul 2027 a provocat dispute și discuții aprinse. În timp ce autoritățile spuneau că reforma va face sistemul mai echitabil și va aduce mai mulți bani la buget, economiștii avertizează că nota de plată va ajunge în buzunarele cetățenilor și ale mediului de afaceri. Este vorba de aproximativ 6 miliarde de lei pe care statul vrea să-i adune în urma noilor măsuri propuse. Cele mai mari controverse au fost legate de majorarea TVA pentru alimente, medicamente, energie și gaze naturale, dar și pentru alte bunuri.

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