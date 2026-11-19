Un exercițiu tactic cu implicarea tehnicii blindate va avea loc mâine, 20 noiembrie, în prima parte a zilei, în sectorul Botanica al capitalei. La activitate vor participa angajații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, alături de reprezentanți ai altor instituții de aplicare a legii.

Potrivit Poliției, exercițiul se desfășoară în cadrul unui curs de instruire, cu suportul experților internaționali, și are drept scop consolidarea și perfecționarea capacităților de intervenție ale angajaților.

Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul

Organele de drept avertizează că apariția tehnicii speciale și prezența forțelor de ordine nu trebuie confundate cu o intervenție reală. Este vorba despre o activitate planificată, organizată în scop de instruire.