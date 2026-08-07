Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto au depistat mai multe încălcări în timpul controalelor efectuate în trafic și la punctele de trecere a frontierei. În contextul temperaturilor ridicate, instituția avertizează că nerespectarea regulilor privind transportul mărfurilor periculoase poate avea consecințe grave asupra siguranței rutiere și mediului.

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a lansat un apel către operatorii de transport rutier, agenții economici și întreprinderile care transportă mărfuri periculoase, solicitând respectarea cu strictețe a legislației și manifestarea unei prudențe sporite în condițiile valului de caniculă.

Potrivit instituției, temperaturile ridicate măresc semnificativ riscurile asociate manipulării și transportului substanțelor periculoase, motiv pentru care toate operațiunile trebuie desfășurate în condiții de maximă siguranță.

Nereguli descoperite în trafic și la frontieră

Apelul ANTA vine după ce inspectorii instituției au depistat, în cadrul controalelor efectuate atât în trafic, cât și în punctele de trecere a frontierei de stat, mai multe abateri de la normele naționale și internaționale privind transportul mărfurilor periculoase.

Printre cele mai frecvente încălcări constatate se numără:

lipsa sau neactualizarea instrucțiunilor ADR;

echiparea incompletă sau necorespunzătoare cu mijloace de protecție generală și individuală;

utilizarea tahografelor cu buletinele de verificare metrologică expirate.

Transportatorii trebuie să stabilească traseul înainte de cursă

ANTA reamintește că operatorii de transport sunt obligați să stabilească în prealabil traseul pe care îl vor parcurge vehiculele care transportă mărfuri periculoase, cu respectarea semnalizării rutiere, a restricțiilor impuse de autoritățile locale, administrația drumurilor și Inspectoratul General al Poliției.

De asemenea, documentul care descrie traseul trebuie întocmit de operator în formă liberă și păstrat la bordul vehiculului pe toată durata transportului.

Respectarea legislației, esențială pentru evitarea accidentelor

Reprezentanții ANTA avertizează că temperaturile extreme sporesc pericolul producerii unor incidente care pot pune în pericol viața și sănătatea participanților la trafic, dar și mediul înconjurător.

Instituția reamintește că transportatorii sunt obligați să respecte prevederile Codului transporturilor rutiere, Regulamentului privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2017, precum și normele prevăzute de Acordul european ADR privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase.

ANTA îndeamnă toți operatorii din domeniu să trateze cu maximă responsabilitate transportul substanțelor periculoase pe durata caniculei, pentru prevenirea accidentelor și protejarea siguranței publice.