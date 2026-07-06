Un bărbat a fost reținut după ce a traversat ilegal frontiera de stat, în urma unei misiuni comune de patrulare desfășurate de polițiștii de frontieră și carabinieri în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni.

Tatiana Demian
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Potrivit Poliției de Frontieră, persoana a fost observată și interceptată de un echipaj mixt format dintr-un polițist de frontieră și un carabinier din cadrul Direcției Regionale „Nord”. După reținere, bărbatul a fost escortat la Sectorul Poliției de Frontieră Briceni, unde au fost demarate procedurile de documentare a cazului.

Anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor

În prezent, organele de drept desfășoară cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs traversarea ilegală a frontierei, precum și eventualele motive ale acțiunii. La finalizarea investigațiilor, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Combaterea migrației ilegale rămâne o prioritate

Cazul vine la doar câteva zile după o altă acțiune importantă a Poliției de Frontieră. La 30 iunie, o grupare criminală specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată în cadrul unei operațiuni coordonate de Procuratura Ungheni. Patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, fiind suspectați că organizau transportarea ilegală a migranților către statele Uniunii Europene.

Autoritățile susțin că astfel de intervenții demonstrează intensificarea măsurilor de supraveghere și combatere a infracționalității transfrontaliere, iar misiunile comune ale Poliției de Frontieră și Inspectoratului General de Carabinieri contribuie la consolidarea securității frontierei de stat și la prevenirea migrației ilegale.

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