Toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova urmează să treacă, pe parcursul acestui an de studii, la catalogul electronic. Sistemul permite profesorilor să înregistreze online notele și absențele, iar elevilor și părinților le oferă acces rapid la situația școlară, orarul lecțiilor și alte informații despre procesul educațional.

În anul precedent de studii, Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE) era utilizat în 716 instituții de învățământ general, ceea ce reprezenta aproximativ 60% din numărul total de școli.

În acest an, platforma urmează să fie extinsă la nivel național. Pentru cadrele didactice din instituțiile care vor utiliza SICE pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării va organiza sesiuni de instruire.

La formări vor participa profesori din aproximativ 400 de instituții de învățământ. Aceștia vor fi instruiți cum să folosească platforma în activitatea de zi cu zi și cum să gestioneze informațiile privind evaluarea elevilor.

Notele, absențele și temele pentru acasă, într-un singur sistem

Prin intermediul catalogului electronic, profesorii vor putea introduce și administra notele, absențele și temele pentru acasă, precum și alte informații relevante pentru procesul educațional.

De cealaltă parte, elevii și părinții vor putea verifica situația școlară și orarul, fără să fie nevoie să solicite permanent aceste informații de la cadrele didactice.

Școlile vor avea nevoie și de internet mai bun

Extinderea catalogului electronic la nivel național vine la pachet cu investiții în infrastructura digitală a instituțiilor de învățământ.

Autoritățile au planificat lucrări de extindere a rețelelor locale și de îmbunătățire a accesului la internet în 292 de instituții de învățământ.

Mai puțină hârtie și acces mai rapid la informații

Ministerul Educației și Cercetării susține că trecerea tuturor școlilor la catalogul electronic va contribui la simplificarea proceselor administrative, reducerea documentelor pe suport de hârtie și accesul mai rapid la informațiile despre procesul educațional.

Astfel, catalogul electronic urmează să devină instrumentul comun prin care profesorii, elevii și părinții vor putea urmări mai ușor parcursul școlar, iar gestionarea datelor despre activitatea elevilor va fi realizată într-un sistem digital unic.