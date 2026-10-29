Traficul de camioane spre Uniunea Europeană a crescut considerabil la toate punctele vamale de la frontiera moldo-română. În prezent, vameșii procesează aproximativ 3.000 de camioane în 24 de ore, față de circa 2.000 în urmă cu o lună, însă șoferii continuă să întâmpine timpi de așteptare. Între timp, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu cozile imense de mijloace de transport.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Serviciul Vamal ne-au comunicat că creșterea este determinată de exporturile sezoniere de cereale, reorientarea rutelor comerciale după declanșarea războiului din Ucraina și intensificarea tranzitului de mărfuri ucrainene prin Republica Moldova. Ultimul factor este legat de bombardamentele asupra infrastructurii din țara vecină.

Pentru a face față fluxului sporit, Serviciul Vamal activează la capacitate maximă și a suplimentat personalul. Măsurile de fluidizare sunt coordonate cu autoritățile vamale din România, care au luat, la rândul lor, măsuri similare.

Transporturile cu mărfuri perisabile sunt procesate cu prioritate, prin utilizarea unei benzi separate destinate operatorilor economici autorizați (AEO).

Reprezentanții Serviciului Vamal susțin că reducerea timpilor de așteptare rămâne o prioritate și dau asigurări că funcționarii lucrează continuu pentru a procesa cât mai multe camioane, cu respectarea procedurilor de control.

Sursă video: TikTok