Trafic majorat la ieșirea din Republica Moldova, prin punctul de trecere Sculeni. Poliția de frontieră anunță că, la această oră, se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport, iar direcția de ieșire din țară este aglomerată.

Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare.

Trafic la vama Sculeni/ Serviciul Vamal

Trafic la vama Sculeni/ Serviciul Vamal

Călătorii sunt îndemnați să aleagă, dacă traseul le permite, alte puncte de trecere a frontierei, precum Costești, Leova sau Cahul.

Poliția de frontieră recomandă participanților la trafic să manifeste înțelegere și să se informeze despre situația la vamă înainte de a porni la drum.

Autoritățile precizează că vor reveni cu actualizări în cazul unor schimbări.