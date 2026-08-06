Fluxul de mașini pe drumurile naționale este în creștere, pe fondul sezonului de concedii și al revenirii moldovenilor de peste hotare. Poliția Națională îndeamnă conducătorii auto să circule prudent și să evite comportamentele care pot duce la accidente.

Atenție la viniete și vizibilitate

Poliția reamintește șoferilor care circulă cu mașini înmatriculate în afara Republicii Moldova că trebuie să dețină o vinietă valabilă pe întreaga perioadă a aflării pe teritoriul țării.

Totodată, autoritățile atrag atenția că este interzisă exploatarea vehiculelor cu obiecte amplasate pe parbriz sau pe geamurile laterale din față, dacă acestea reduc câmpul vizual al conducătorului auto și pot afecta siguranța circulației.

Apel la responsabilitate în trafic

Pentru a preveni accidentele rutiere, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte limita legală de viteză, să acorde prioritate pietonilor, să evite depășirile riscante și manevrele periculoase.

De asemenea, poliția le recomandă șoferilor să nu folosească telefonul în timpul conducerii și să adopte un comportament preventiv și respectuos față de ceilalți participanți la trafic.

Traficul este limitat în zilele cu arșiță

Pe lângă recomandările adresate șoferilor, autoritățile au introdus restricții pentru vehiculele de mare tonaj, în contextul temperaturilor extreme înregistrate în această perioadă în Republica Moldova. Camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone nu vor putea circula pe drumurile publice naționale între orele 10:00 și 20:00.

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