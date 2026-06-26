Șoferii care intenționează să circule prin centrul capitalei în această seară sunt îndemnați să își planifice din timp deplasările. Poliția anunță restricții temporare de circulație pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, în contextul unui eveniment sportiv organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER”.
Potrivit autorităților, în perioada 27 iunie, ora 17:00 – 28 iunie, ora 02:00, circulația rutieră va fi suspendată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin.
Totodată, vineri, 27 iunie, în intervalul orar 19:00–23:55, traficul va fi sistat și pe tronsonul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt dintre străzile Toma Ciorbă și Ismail.
Poliția recomandă conducătorilor auto să utilizeze rute alternative, să țină cont de restricțiile impuse și să respecte indicațiile agenților de circulație aflați în teren, pentru a evita blocajele și a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului sportiv.