Trafic restricționat în centrul Chișinăului. Mai multe străzi vor fi închise din cauza unui eveniment sportiv

Șoferii care intenționează să circule prin centrul capitalei în această seară sunt îndemnați să își planifice din timp deplasările. Poliția anunță restricții temporare de circulație pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, în contextul unui eveniment sportiv organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER”.