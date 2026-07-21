Șoferii care circulă prin sectorul Centru al capitalei trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic. Începând cu 22 iulie, pe strada Mitropolit Dosoftei vor demara lucrări ample de reabilitare, care vor dura până la sfârșitul lunii august.

Primăria Chișinău anunță că, în perioada 22 iulie – 30 august 2026, pe strada Mitropolit Dosoftei, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul, vor avea loc lucrări de reparație a infrastructurii rutiere.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier va fi suspendat parțial, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație, în funcție de desfășurarea lucrărilor.

Ce lucrări vor fi executate

Proiectul de modernizare prevede reabilitarea completă a carosabilului și îmbunătățirea infrastructurii pentru pietoni și șoferi.

Mai exact, muncitorii vor executa:

reabilitarea carosabilului;

înlocuirea bordurilor;

reparația trotuarelor;

amenajarea unor noi locuri de parcare.

Autoritățile susțin că intervențiile au scopul de a îmbunătăți condițiile de circulație și de a spori confortul participanților la trafic.

Apel către șoferi

Municipalitatea îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona șantierului, să manifeste prudență și, dacă este posibil, să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele.